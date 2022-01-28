الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص فى سقوط سيارة داخل ترعة بقنا

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل في ترعة بجوار كمين الشعانية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مسعد ابو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة الشاب عمر عمار أحمد عمار 30 عاما مقيم بقرية أولاد طوق التابعة لمركز دار السلام في حادث انقلاب سيارة نقل في ترعة بجوار كمين الشعانية بعد تفاديه لسيارة نقل ثقيل مما أدى إلى سقوطه داخل الترعة ونجاة اثنين آخرين معه داخل السيارة ولا يوجد بهم أي إصابات وتم خروجهم من المستشفى.
 
تم نقل الجثة إلى مستشفى بهجورة التكاملي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات. 

محافظة قنا الجمعة محافظ مستشفى سقوط لتر مياه قرية

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عود على بدء

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