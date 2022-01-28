الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

جريدة الدستور

كشفت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، أرملة الكاتب الراحل ياسر رزق، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، قائلة إنه كان دائمًا منذ زواجها منه وهو يستيقظ لصلاة الفجر وقراءة القرآن، وهذا ما فعله قبل وفاته، صلى الفجر، وقرأ القرآن، ثم سمعه الأولاد وهو ينطق الشهادتين، ويقول "أشهد أن لا إله إلا الله إنا إلى ربنا لراغبون عليها نحيا وعليها نموت".

وأضافت ضرغام، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "آخر النهار"، أن زوجها قبل ساعات من وفاته كان يتحدث مع ولديه، وأوصاهما عليها وعلى أختهما، ثم قال "أنا تعبان شوية طب هأقرأ قرآن، ولقوه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله إنا إلى ربنا لراغبون".

التفاصيل…

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تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

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