أطباء: تناول الثوم على معدة فارغة مفيد للصحة الجسدية والنفسية

تختلف الآراء حول موضوع تناول الثوم، فقد تابعت العديد من الدراسات خصائص الثوم وتناوله على معدة فارغة،وأهمية ذلك على الصحة العامة، وهو ما نوضحه في السطور التالية بحسب ما جاء في تقرير أعده خبراء التغذية على موقع "healthiest" الطبي، لشرح فوائد الثوم على معدة فارغة.

فوائد مذهلة لتناول الثوم على معدة فارغة

أكد الأطباء أن الثوم يعتبر مضاد حيوي قوي، حيث يصبح أكثر فاعلية عند تناوله قبل تناول وجبة الإفطار، فأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وجدوا أن الثوم يخفف من أعراض هذا المرض.

ووجد الباحثون، أن الثوم على معدة فارغة يمنع مشاكل القلب ويعزز أيضًا وظيفة المثانة والكبد، كما أنه مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة أمراض المعدة مثل الإسهال، بالإضافة إلى أنه يخفف من مشاكل الأعصاب.

يعتبر الثوم مفيد في معالجة المشاكل المختلفة في المعدة لأنه يعزز الشهية والهضم، حيث يمكن أن ينظم أيضًا الإجهاد الذي يساعد في الحفاظ على حمض المعدة، الذي يتسبب في الشعور بالحموضة.

لماذا أكل الثوم على معدة فارغة جيد؟

يُعرف الثوم بآثاره في إزالة السموم، حيث أكد الخبراء، أن الثوم قوي جدًا لدرجة أنه يمكن أن يساعد بالفعل في القضاء على الديدان والطفيليات، وكذلك منع المشاكل الصحية مثل مرض السكري والتيفوس وأنواع معينة من السرطان والاكتئاب.

كما يمكن أن يعالج الثوم مشاكل الجهاز التنفسي، فقد وجِد الأطباء أنه يساعد في منع وعلاج الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية واحتقان الرئة والسعال الديكي والسل والنزلات الصدرية والهوائية المزمنة والربو.

وأشار الأطباء، إلى أنه يمكن وضع الثوم خارجياً في شكل كمادات على بطنك للمساعدة في محاربة نزلات البرد، كما يفيد الثوم في علاج آلام الأذن والبواسير والإمساك، حيث تحتاج إلى غلي الماء أولاً ثم إضافة كمية جيدة من الثوم، وتناول المشروب الغني بالفوائد المذهلة.