محمد سلامة وخالد النبوى يواصلان تصوير «راجعين يا هوا» (صور)

يواصل المخرج محمد سلامة تصوير مسلسل «راجعين يا هوا» الذي يخوض بطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وشارك «سلامة» صورة من داخل كواليس العمل برفقة الفنان خالد النبوي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وعلق: «بسم الله الرحمن الرحيم مسلسل راجعين يا هوا، خالد النبوي».

واحتفل الفنان خالد النبوي مع صناع عمل مسلسله ببدء تصوير المسلسل، أمس أثناء تصوير بعض المشاهد في حي الجمالية، متمنيًا أن العمل ينال إعجاب الجمهور في شهر رمضان المقبل.

وشهد لوكيشن التصوير اتباع جميع المتواجدين للإجراءات الاحترازية منعًا من انتشار فيروس كورونا، من خلال وجود طبيب مختص بالتعقيم للجميع من ساعة لأخرى، مع ارتدائهم الكمامات بشكل مستمر.

العمل مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وكتابة السيناريو والحوار للسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، الذي قدم أعمالًا درامية ناجحة أبرزها، ممالك النار، فرق توقيت، باب الخلق، قصر النيل.

تصوير «راجعين يا هوا» سيكون بين مصر وأوروبا، حيث يضم العديد من الفنانين بجانب خالد النبوي، أبرزهم، نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، أنوشكا، وفاء عامر، تميم عبده، صفاء الطوخي، أحمد بدير، سلمى أبوضيف، وهدى المفتي، وطه دسوقي، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الصاعدة مثل جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، نانسي هلال.