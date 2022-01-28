الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بشبرا

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في منطقة شبرا مصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا بلاغا بمصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ياسمين أ» 17 عاما، طالبة، أسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين وجود إصابات وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة