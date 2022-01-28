مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بشبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من الطابق الخامس في منطقة شبرا مصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا بلاغا بمصرع طالبة إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ياسمين أ» 17 عاما، طالبة، أسفل العقار المقيمة به، وبالفحص تبين وجود إصابات وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.