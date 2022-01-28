الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سعر عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا فى مصر

جريدة الدستور

كشف الدكتور جورج ماهر، مدير تسويق بشركة إيفا فارم، سعر عبوة عقار مولنوبيرافير لعلاج فيروس كورونا والذي طرح في صيدليات المستشفيات الحكومية بسعر 624 جنيها، والتي تتكون من 40 كبسولة يأخذها المريض على 5 أيام، وهي كافية للعلاج من كوفيد_19.

وقال ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إنه من الوارد طرح عقار مولنوبيرافير في الصيدليات العامة بعد فترة، ولكن حاليا هو في الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية حتى لا يسيء أحد استغلاله، خاصة أنه لا ينتج إلا في بريطانيا وأمريكا ومصر.

وأضاف أنه تم إنتاج 25 ألف عبوة من عقار مولنوبيرافير، وأن هناك مواد خام تكفي لإنتاج 150 ألف عبوة أخرى، منوها بأن العقار هو أحدث علاج لفيروس كورونا، وهو مضاد للفيروسات، وانضم للبروتوكول المصري لعلاج كورونا.

 

التفاصيل…

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