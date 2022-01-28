الحكومة البريطانية تدعم مشروع قانون لغة الإشارة الحيوي

تعهدت الحكومة البريطانية، اليوم، بالالتزام بتحسين إمكانية الوصول للصم في جميع أنحاء البلاد من خلال دعم مشروع قانون حيوي سيجعل لغة الإشارة البريطانية (BSL) لغة معترف بها.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية، فقد يشير قانون لغة الإشارة البريطاني، وهو مشروع قانون خاص بالأعضاء قدمته Rosie Cooper MP ، إلى ترويج وتسهيل BSL عند إصدار إعلانات الخدمة العامة ، مما يشجع مقدمي الخدمات الآخرين على فعل الشيء نفسه.

ومن جهتها، قالت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية البريطانية للأشخاص ذوي الإعاقة والصحة والعمل كلوي سميث، يعد التواصل الفعال أمرًا حيويًا لإنشاء مجتمع أكثر شمولًا ويمكن الوصول إليه ، والاعتراف القانوني بلغة الإشارة البريطانية في بريطانيا العظمى يعد خطوة مهمة نحو ضمان عدم استبعاد الصم من تحقيق إمكاناتهم.

وأفاد موقع الحكومة البريطانية، تمرير مشروع القانون سيشهد التزام الحكومة بتحسين حياة الصم ، وسيشجع المنظمات في جميع أنحاء البلاد على تولي مسؤولية BSL ، مما يعود بالفائدة على أنفسهم ومجتمع الصم.

تقدم BSL شريان حياة لـ 250.000 بريطاني الذين يتواصلون من خلال الوسائط المرئية، والتي تتكون من مزيج من إيماءات اليد وتعبيرات الوجه ولغة الجسد.

وافاد البيان، إن دعم مشروع القانون هو مجرد واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأجل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كما أطلقت وزارة العمل والمعاشات مخططًا تجريبيًا للوصول إلى العمل للمساعدة في تسهيل الانتقال من الجامعة إلى التوظيف للخريجين ذوي الإعاقة.

كما أطلقت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية استشارة حول العمل المرن، والذي من شأنه تحسين إمكانية الوصول في مكان العمل.

اما عن وزارة النقل فقد اطلقت تطبيقًا لمساعدة الركاب لتسهيل السفر بالقطار على مستخدمي الكراسي المتحركة.