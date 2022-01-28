«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى نياحة القديس بروخوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي الذي يُقرأ على مسامع الأقباط يوميًا في القداسات الإلهية، والمعروف باسم السنكسار، إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولا، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين، ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي، ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم، إنهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة، ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس، وطاف معه مدنا كثيرة، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا على نيقوميدية من بلاد بيثينيا.

وتابع: «فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا، وبعد ان بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها، كما علم وعمد كثيرين من اليهود، وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح ولما أكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي».