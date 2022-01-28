الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تعلن إلغاء رحلتها رقم «MS985» المتجهة إلى نيويورك

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، قبل قليل، إلغاء رحلتها رقم MS985، التي كان من المقرر مغادرتها غدًا السبت الموافق 29 يناير 2022، الساعة 10:25 صباحًا.

جاء ذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين بين القاهرة ونيويورك غدًا، تعديل حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم .

وتلتزم  المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من: «اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من تلك الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

مصر للطيران المسافرين نيويورك الولايات المتحدة الامريكية مكاتب مصر للطيران

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