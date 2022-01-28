لافروف: روسيا لا تريد الحرب.. لكن لا يمكن السماح بتجاهل مصالحنا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن بلاده لا تسعى وراء الحرب فيما يتعلق بملف أوكرانيا، بيد أن موسكو لا تستطيع أن تسمح بالتجاهل المتعمد لمصالحها.

وقال في تصريح له: «إذا كان ذلك يعتمد على الجانب الروسي، فلن تكون هناك حرب.. نحن لا نسعى وراء اشعال الحرب.. ولكننا لن نسمح أيضا برفض مصالح بلادنا المشروعة أو حتى تجاهلها».

وتنفي روسيا أن تكون لديها أي خطط للغزو لكنها تقدمت الشهر الماضي بقائمة طويلة من المطالب الأمنية من الغرب، من بينها عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري "الناتو".