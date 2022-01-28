مفوضية حقوق الإنسان تحذر من تصاعد النزاع في اليمن

حذرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من تصاعد النزاع في اليمن وأثره المدمر على المدنيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في بيان اليوم، إن الأمم المتحدة سجلت في عام 2021 تنفيذ الحوثيين 340 هجومًا صاروخيًا، فضلاً عن إطلاق مسيرات على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه وفي ظل احتدام الاشتباكات في جميع أنحاء اليمن فإن المفوضية تذكر جميع الأطراف في النزاع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

ولفت المتحدث إلى ورود تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف في مدينة مأرب الاستراتيجية ومحافظة شبوة المجاورة، حيث تشن القوات الحكومية اليمنية هجومًا مضادًا واسع النطاق على الحوثيين، وقال إنه من بين الحوادث التي وقعت هذا الأسبوع صاروخ أطلقه الحوثيون، مساء الأربعاء، وأصاب طريقًا متعدد المسارات مقابل معسكر في مأرب ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا بين مجموعة من الجنود.

وطالب المتحدث الأممي، الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديهم؛ أحدهما يعمل بمكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والآخر يعمل في مكتب اليونسكو.