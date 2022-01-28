الكاميرون يواجه جامبيا.. وتونس يتحدى بوركينا فاسو فى ربع نهائى أمم إفريقيا

يستضيف منتخب الكاميرون نظيره جامبيا، فى السادسة مساء السبت، على ملعب «أحمد أهيدجو» بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، فى افتتاح مباريات دور ربع النهائى بكأس الأمم الإفريقية.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة، فى نصف نهائى البطولة، الفائز من مواجهة مصر والمغرب، التى تقام فى الخامسة مساء غد الأحد.

ويسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب البرتغالى المخضرم تونى كونسيساو، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور والذهاب بعيدًا فى البطولة، بعد التأهل لهذا الدور على حساب جزر القمر بهدفين لهدف فى دور الـ١٦.

فى المقابل، يطمح منتخب جامبيا، الذى يشارك لأول مرة بالبطولة، فى مواصلة المغامرة، بعدما أطاح بمنتخب غينيا فى دور الـ١٦ بهدف نظيف، بقيادة المدرب البلجيكى توم سينتفيت.

وفى اللقاء الثانى، يلعب منتخب تونس أمام نظيره بوركينا فاسو، فى التاسعة مساءً، على ملعب «رومدى أديجا» فى مدينة جاروا الكاميرونية، ويواجه الفائز من هذه المواجهة، فى نصف النهائى، الفائز من لقاء السنغال وغينيا الإستوائية، الذى يقام فى التاسعة مساء غد.

ويسعى منتخب تونس للوصول إلى نصف النهائى، للمرة الثانية على التوالى، لكنه لا يملك سجلًا جيدًا أمام منتخب بوركينا، بعد أن خسر ٣ مرات وتعادل مرتين وفاز مرة وحيدة، فى ٦ لقاءات سابقة بين المنتخبين.

فيما يسعى بوركينا فاسو لمواصلة أدائه الرائع فى البطولة، بعدما أقصى الجابون بركلات الترجيح فى دور الـ١٦، ويعتمد بقوة على جناحه الرائع بيرتارند تراورى، لاعب أستون فيلا الإنجليزى.