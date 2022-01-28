الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين هجوم باكستان الإرهابي

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أدانت دولة الإمارات، اليوم، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً أمنياً في بلدة كيش، جنوبي جمهورية باكستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الموقع.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان له، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها للحكومة الباكستانية الصديقة، وخالص مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

الإمارات باكستان الهجوم الإرهابي وزارة الخارجية والتعاون الدولي دولة الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة