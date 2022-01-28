الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة جثمان زينب المرشدى من طوكيو

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل عودة جثمان الراحلة زينب المرشدى منتصر من طوكيو.

وقالت السفيرة في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمجرد علمي من زميلتي العزيزة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بواقعة الوفاة، وبعد اتصالى بالفنانة القديرة سهير المرشدى، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا فى طوكيو لعودة الجثمان الى أرض الوطن».

وتابعت: «أرغب فى توضيح بعض النقاط كالتالي:

أولا: على الرغم من أن واقعة الوفاة كانت فى مدينة أوكاياما حوالى 10 ساعات برًا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيدة د. صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان طوكيو اليوم، وتم إنهاء كافة المعاملات الورقية سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة.

ثانيا: في ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح فى الطيران الدولى هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية.

ثالثا: أقوم بالتواصل يوميا مع الفنانة القديره لإطلاعها أولا بأول بالتطورات، علما بأن فور إخطارنا بوجود أي حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، ستقوم السفارة مشكورة باتخاذ اللازم، رحم الله فقيدتنا الغالية».

يذكر أن الفنانة زينب المرشدي وفاتها المنية منذ يومين، إثر صراع طويل مع المرض وهي في العقد الثامن من عمرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

دائرة الخطر.. روشتة حماية الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة من «أوميكرون»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة