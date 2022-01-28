وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل عودة جثمان زينب المرشدى من طوكيو

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل عودة جثمان الراحلة زينب المرشدى منتصر من طوكيو.

وقالت السفيرة في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بمجرد علمي من زميلتي العزيزة د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بواقعة الوفاة، وبعد اتصالى بالفنانة القديرة سهير المرشدى، بدأ العمل فورا وبالتنسيق مع سفارتنا فى طوكيو لعودة الجثمان الى أرض الوطن».

وتابعت: «أرغب فى توضيح بعض النقاط كالتالي:

أولا: على الرغم من أن واقعة الوفاة كانت فى مدينة أوكاياما حوالى 10 ساعات برًا من طوكيو، إلا أن الاتصالات لم تنقطع مع ابن الفقيدة د. صلاح الدين عزالدين، حتى وصول الجثمان طوكيو اليوم، وتم إنهاء كافة المعاملات الورقية سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على الفقيدة.

ثانيا: في ضوء ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق، فإن أول حجز متاح فى الطيران الدولى هو الأول من فبراير على الخطوط الإماراتية.

ثالثا: أقوم بالتواصل يوميا مع الفنانة القديره لإطلاعها أولا بأول بالتطورات، علما بأن فور إخطارنا بوجود أي حجز مفتوح قبل الأول من فبراير، ستقوم السفارة مشكورة باتخاذ اللازم، رحم الله فقيدتنا الغالية».

يذكر أن الفنانة زينب المرشدي وفاتها المنية منذ يومين، إثر صراع طويل مع المرض وهي في العقد الثامن من عمرها.