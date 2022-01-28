الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

200 ألف زائر لمعرض القاهرة للكتاب فى أول يومين

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

شهدت النسخة ٥٣ من معرض القاهرة الدولى للكتاب، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، ووصل عدد زواره إلى ٢٠٠ ألف زائر، فى أول يومين.

وأعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالحضور الجماهيرى الكبير فى أول أيام فعاليات الدورة ٥٣، بما يعكس مشهدًا براقًا للوعى المجتمعى المصرى، ويعبر عن الرغبة الجادة فى تلقى المعرفة.

وكشفت عن وجود تفاعل كبير على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، واصفة إياها بأنها تجربة مميزة وناجحة بشهادة زوارها، ومنذ تدشينها فى الدورة السابقة، تحقق نجاحًا كبيرًا باعتبارها إحدى خطوات التحول الرقمى بالمعرض.

وشددت على أن تخصيص قاعة لأنشطة الأطفال ضمن الدورة ٥٣ يعكس اهتمام الدولة المستمر ببناء الإنسان، الذى يضم فى محاوره المتعددة تنشئة جيل جديد واع ومستنير، متابعة: «الإقبال الجماهيرى على فعاليات جناح الطفل يعبر عن الرواج والحراك المعرفى بين النشء، ويجسد مشهدًا ثقافيًا حضاريًا ومتميزًا».

وأعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أن المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب فى دورته ٥٣ سجلت قرابة ٩٠ مليون زيارة من مختلف دول العالم، فى أول يومين للمعرض، مشيرًا إلى أن ترتيب هذه الدول هو: مصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والكويت وإنجلترا وألمانيا وقطر والأردن وعمان.

وبلغ عدد الزائرين المسجلين على المنصة قرابة ٧٠٠ ألف زائر، وعدد زيارات الجولات الافتراضية للمعرض قرابة الـ٨٠٠٠ جولة، بينما بلغ عدد التذاكر التى تم حجزها على المنصة قرابة ٨٠ ألف تذكرة، ومشاهدات الكتب للهيئات ودور النشر المشاركة فى المعرض ما يزيد على ٥٢ ألف مشاهدة.

وأعرب «الحاج على» عن سعادته البالغة بما شهده جناح هيئة الكتاب داخل المعرض، فى أول أيامه، من إقبال جماهيرى غير مسبوق على إصدارات وسلاسل الجناح.

واعتبر أن هذا يمثل انطلاقه قوية لفعاليات هذه الدورة، وما يمكن أن تسفر عنه من تحقيق مستهدفات الدولة فى توفير سبل المعرفة للجمهور بشتى الوسائل وبأقل تكلفة.

واختتم: «هذا الإقبال يمثل استجابة معرفية فاعلة من قبل الجمهور المصرى لقيمة المعرفة، على الرغم من تحديات كورونا، وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير».

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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