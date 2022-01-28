مصرع شخصين صعقا بالكهرباء داخل شقة فى الإسماعيلية

لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء داخل شقتهما بعزبة السعيدية دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين نتيجة صعقهما بالكهرباء بعزبة السعيدية دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وجارى معاينة الجثث فى الشقة تمهيدا لنقلهما إلى مستشفى فايد المركزى، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.