الأمريكية «آمون ستار» تصور كليبها الجديد في هرم امنمحات الأسود (صور)

أطلقت المطربة الأمريكية «آمون ستار» كليبها الجديد «Good Bye» وتم تصويره في الهرم الأسود بدهشور.

وتحفر «آمون ستار» اسمها في الساحة الفنية بهذا العمل المثير للجدل، حيث يعد أول كليب يتم تصويره في هرم الملك امنمحات الثالث بمنطقة دهشور الأثرية والمعروف عالميا بالهرم الأسود، وتظهر مشاهده كواليس الهرم من الداخل لأول مرة بعد اكتشافه، وتظهر تفاصيل مقبرة الملك الفرعوني واحتوائه على ما يزيد عن 23 غرفة.

وكشفت «آمون» أن تصوير الكليب الجديد كان بمثابة تحدي غير مسبوق لها ولفريق العمل، حيث استغرقت 6 ساعات من المشي في الصحراء للوصول لمكانه المنعزل ودخوله بعد إزالة الردم عن مدخل مقبرته، موضحة أنها شعرت بالفخر والامتنان للتواجد في ذلك المكان التاريخي وإظهار معالمه الأثرية للناس لأول مرة خلال مشاهد الكليب.

وتستكمل «آمون ستار» عبر الكليب الجديد مسلسل مغامراتها الفنية في الأماكن الأثرية في مصر، حيث سعت لإطلاق كل أغنية من ألبومها الحديد بشكل فيديو كليب يتم تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة، بداية من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورا بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا للهرم الأسود.

الكليب الجديد ضمن أغنيات ألبوم آمون الأول الذي يعد بمثابة انطلاقة فنية جديدة في رحلتها الغنائية نحو العالمية من مصر، ويحمل اسمها الفني «آمون ستار» المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء، ويضم في جعبته عشرة أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية وتنوي طرح أغنياته فرادى على طريقة الفيديو كليب.

«آمون ستار» مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها «Hollywood Music In Media Awards» عن أغنيتها «We Are All Inflected»، بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن البومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.