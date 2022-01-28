رأس السنة الصينية 2022: من النمر إلى الجرذ ماذا تعني حيوانات الأبراج؟

تحل علينا السنة الصينية الجديدة ومن المقرر أن يصبح الأحمر هو اللون المفضل في معظم المنازل والمطاعم الصينية، وهي فترة من الاحتفالات والوجبات المطبوخة في المنزل ولم الشمل والتقاء العقول الجيد مع العائلة.

يقع كل عام رأس السنة الصينية الجديدة أو عيد الربيع في يوم مختلف في يناير أو فبراير اعتمادًا على موقع القمر، يشكل الجرذ، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الماعز، القرد، الجدي، الكلب والخنزير الحيوانات في دائرة الأبراج الصينية، وتستمر لمدة 12 عامًا، ويتم الاحتفال بواحد من 12 حيوانًا في ذلك العام.

وفقًا لذلك سنرى هذا العام الكثير من النمور في الفن والأزياء والثقافة الشعبية الصينية، يمثل النمر المعروف باسم ملك الوحوش في الصين قوة كبيرة وشجاعة، يمكن للنمور أن تجلب الخير والشر.

في الثقافة الصينية من العصور القديمة وحتى يومنا هذا غالبًا ما يُرى الأطفال وهم يرتدون أزياء النمر أو الأحذية ذات نمط جلد النمر لبناء قوتهم وحماية أرواحهم، في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد كان إعطاء وسادة النمر لطفل أمرًا معتادًا، وعادة ما يتم خياطتها يدويًا من قبل نساء الأسرة لدرء العين الشريرة.

سمات حيوانات الأبراج الصينية

النمر: مستقل، ناجح، متقلب

الفأر: ذكي، مبدع، ساحر

الثور: مجتهد، مثابر

أرنب محافظ

تنين مزدهر شجاع

ثعبان: هادئ، عنيد

الحصان:

مخلص، نشيط، صانع سلام

قرد ذكي، مرح

الديك: صادق، واثق

الكلب: مخلص، لطيف، مثالي

الخنزير: محب، متسامح

بالنظر إلى عام النمر وعنصره فإن الماء يحل علينا حيث يقال إن الماء يجلب الرخاء والتدفق، إذا حالفنا الحظ، فقد يتسرب إلى العام المقبل.

في الصين هناك بعض الأطباق التي يتم تناولها وجه التحديد بهدف جلب الحظ والازدهار للعام المقبل من المعكرونة طويلة العمر إلى بط بكين.