الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: روسيا تواصل تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا

البيت الابيض
البيت الابيض

أكد البيت الأبيض، اليوم، أن روسيا تواصل تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وشدد بيان صادر عن البيت الأبيض في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة مع الحلفاء في الناتو في الرد على أى غزو روسي لأوكرانيا، منوهًا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه القدرة العسكرية على التحرك ضد أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أنه يمكن لروسيا أن تختار ما بين التصعيد أو الحوار، مشيرًا إلى أنه «طرحنا بعض الأفكار في الرد المكتوب لروسيا ونعتقد أنها ستكون فعالة وبناءة وستعالج مخاوفنا المشتركة».

وأضاف: «لم نلحظ حتى الآن إشارات ملموسة على أن الروس في طريقهم لخفض التصعيد، نريد أن تنجح الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية»، لافتا إلى أنه ليس لدى حلف الناتو أي نية لشن هجوم على القوات الروسية.

البيت الأبيض أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة فلاديمير بوتين

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