الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب بطعنات دفاعًا عن مصدر رزقه فى قنا

طعن
طعن

أصيب شاب بطعنات من سلاح أبيض، مساء اليوم الجمعة، على يد لصوص حاولوا سرقة التروسيكل الخاص بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا من مستشفى نجع حمادي ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، يفيد إصابة، أبو بكر فتحي، مقيم بقرية بهجورة ويبلغ من العمر 24 عاما، بطعنات في جسده، وذلك على يد لصوص حاولوا سرقة التروسيكل الخاص به، بالقرب من طريق الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور، نقلت سيارة إسعاف المصاب لمستشفى نجع حمادي ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.

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