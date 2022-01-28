السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خطيب مسجد زين العابدين: إحياء موالد الصالحين «شرف عظيم» (صور)

أحمد البهي... أمام
أحمد البهي... أمام وخطيب مسجد "على زين العابدين"

قال الشيخ أحمد البهي، إمام وخطيب مسجد الإمام علي زين العابدين، خلال خطبة الجمعة اليوم، إن إحياء موالد ومناسبات الصالحين شرف عظيم لا يضاهيه شرف، وذلك لأن في إحياء هذه المناسبات تقرب إلى المولى سبحانه، حيث أنه يتم الاحتفال بهذه المناسبات الدينية وذلك بقراءة القرآن وترديد القصائد الدينية، وإلقاء كلمات الوعظ والإرشاد التي تتحدث عن فضل آل البيت الكرام ودورهم الهام والعظيم في نشر رسالة الإسلام وتعليم الأمة تعاليم المبادئ الصحيحة لدينا الإسلامي الحنيف.

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وأضاف "البهي" أن آل بيت رسول الله هم دعاة الوسطية والإعتدال  الذين نشروا العلوم الإسلامية المختلفة، وعلموا الناس على مدى الازمنة أركان الدين الحقيقي، ويجب علينا أن نعرف ذلك جيداً ونعرف أبنائنا فضل آل البيت رضوان الله عليهم آجمعين، وماذا قدموا للأمة وكيف حافظوا على الدين.

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وأوضح "البهي" أننا نحتفل في هذه الأيام بذكرى ميلاد الإمام السجاد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، ابن الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الذكرى تجعلنا نتساءل من هو الامام علي زين العابدين، هذا الإمام الشاب الذي دافع عن آل بيت رسول الله بعد موقعة كربلاء وجاء إلى مصر ومعه البقية الباقية من نسل آل البيت الكرام عليهم السلام أجمعين.

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وأشار "البهي" أنه في هذه الذكرى المباركة يتجمع المريدين والمحبين من كل حدباً وصوب لكي يحيوا مولد رمز من رموز آل البيت الكرام  رضوان الله عليهم، وهذا يجعلنا نعرف جيدا أن آل البيت سيرتهم باقية إلي أن يرث الله الأرض وما عليها، وعلينا جميعا أن نعرف أن إحياء مناسبات آل البيت تجعلنا في حالة صفاء ونقاء ومحبة المولى سبحانه وتعالى. 

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جدير بالذكر أن الطرق الصوفية تحتفل هذه الأيام بمولد الإمام علي زين العابدين بن الحسين، حيث تقام الليلة الختامية، غداً السبت. 

خطيب مسجد زين العابدين أحياء موالد الصالحين

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