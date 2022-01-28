الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى معرض الكتاب (صور)

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدارات مختلفة لقت إقبالا كبيرا من رواد المعرض، كما شارك عدد من الأعضاء، زملاءهم بالمعرض احتفالًا بإصداراتهم.

وتفقد وفد التنسيقية أجنحة المعرض المختلفة، واحتفوا بزملائهم من الكتاب أعضاء التنسيقية، وشاركوهم لحظات نجاحهم بنشر أعمالهم الأدبية ضمن الكتب المشاركة في النسخة الحالية من المعرض.

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ضم الوفد كلا من: «إسلام أنور، سامي الزيات، سميرة الشريف، علي حسين، عبد الحميد علام، سالمة سعيد، آدم الطوخي، محمود أبو خضرة، يوسف شعبان، أحمد محمود، نور الهدى مكاوي، مهاب عثمان، محمد البطران، حامد محمد، مصطفى مجدي، مي مبروك، وعلي هلال».

7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب بإصدارات متنوعة

وكان قد شارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

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ويشارك الزميل عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، والزميل آدم الطوخي بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، والزميل رامي عبدالباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

كما يشارك الزميل محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم، عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين، ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

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ويشارك الزميل قياتي عاشور، بكتاب الثقافة والإبداع، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع، والزميل مينا كمال بكتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

وفد اعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولى رواد المعرض الكتب

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