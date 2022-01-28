المرصد اليمنى: مقتل وإصابة 107 بسبب ألغام الحوثيين فى مأرب

أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل مدني وعاملين اثنين خلال تفكيك عبوة ناسفة لميليشيات الحوثي في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الألغام إلى 52 قتيلاً و55 جريحًا في غضون أقل من شهر.



وذكر المرصد - وفقًا لقناة (اليمن الإخبارية) - أن عبوة ناسفة للحوثيين انفجرت أثناء محاولة تفكيكها في منطقة جراذا التابعة لمديرية حريب، موضحًا أن الانفجار أسفر عن مقتل المواطن وعاملين اثنين ضمن فريق هندسي لنزع الألغام تابع لألوية العمالقة.

كانت قوات العمالقة أعلنت، أمس، تفكيك كميات كبيرة من العبوات الناسفة خلفتها ميليشيا الحوثي في مديرية حريب جنوبي مأرب، موضحة أن العبوات الناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق واسعة من مديرية حريب.



وأضافت أن الفرق الهندسية نفذت عمليات مسح ميدانية وتطهير المناطق والوديان والطرقات في حريب، مشيرة إلى انتزاع الفرق الهندسية آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، زرعتها ميليشيا الحوثي بطريقة همجية ومموهة في مديريات محافظتي شبوة ومأرب.