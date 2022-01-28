مواجهة الأمطار وتأهيل الترع لترشيد المياه.. حصاد قطاعات «الرى» اليوم

شهدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة، نستعرضها كالتالي:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية، في عدة محافظات بالجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ.

كما أشار عبدالعاطي، الجمعة، إلى جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة.

وأكد استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة للمنشآت للحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.



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كما واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

بينما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري من تأهيل وتبطين 4119 كيلومترا من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.



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فى سياق متصل، تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم، بإزالة 96 حالة تعد على نهر النيل وفرعيه، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

من جهته أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لكل التعديات على نهر النيل وفرعيه بالمحافظات، مع تحويل كل المخالفات إلى النيابات العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم.

https://www.dostor.org/3697388