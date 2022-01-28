الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواجهة الأمطار وتأهيل الترع لترشيد المياه.. حصاد قطاعات «الرى» اليوم

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

شهدت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عددًا من الأنشطة والفعاليات المختلفة، نستعرضها كالتالي:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية، في عدة محافظات بالجمهورية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ.

كما أشار عبدالعاطي، الجمعة، إلى جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة.

وأكد استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة للمنشآت للحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
 

https://www.dostor.org/3697530
 

كما واصلت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

بينما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري من تأهيل وتبطين 4119 كيلومترا من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.
 

https://www.dostor.org/3697390
 

فى سياق متصل، تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات الجمهورية.

كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم، بإزالة 96 حالة تعد على نهر النيل وفرعيه، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.
من جهته أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لكل التعديات على نهر النيل وفرعيه بالمحافظات، مع تحويل كل المخالفات إلى النيابات العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم.

https://www.dostor.org/3697388

الدوري حماية حملة الدولة مخالفات وزير فعاليات نهر النيل محطات الجمعة الطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

دائرة الخطر.. روشتة حماية الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة من «أوميكرون»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة