الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الذكاء الاصطناعى يجذب رواد جناح الطفل فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح الطفل في ثاني أيام الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا، حيث جذبت التكنولوجيا الحديثة رواده بعد إتاحة مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبدالتواب يوسف «شخصية معرض الطفل بالدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

وارتسمت البهجة على وجوه الزوار وهم يرسمون بجانب حضور عروض الأراجوز وورش الحكي التفاعلية والغناء.  

وكان المشهد البارز منذ بدء اليوم الثاني في عمر هذه الدورة من المعرض التزام الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بإجراءات الدخول التي تم اعتمادها وتطبيق الوسائل الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا بدقة في صورة حضارية تؤكد ارتفاع الوعي العام.‏

المصريين القاهرة عرض المصرية المشهد مواجهة الدولى كتاب بعد مركز العامة للكتاب ارتفاع جسم شاهد ورش دكتور

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