الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف الأقصر: ترقية وتسكين 590 موظفًا ومحو الجزاءات لـ592 آخرين

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن انتهاء الوزارة من اعتماد حركة الترقيات لعام 2021/ 2022 لبعض العاملين بالمديرية، الذين تنطبق عليهم شروط الترقي لوظائف مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال وفنى التحفيظ والبالغ عددهم  590 موظفا، وفق القواعد المتبعة.

 

وأوضح «عبدالدايم»، أنه تم الانتهاء من اعتماد محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، لعدد 592 موظفا وفق القواعد المتبعة، وعلى مديري الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية، لإنهاء حركة الترقيات للعاملين بالإدارات كل فيما يخصه. 

 

جاء ذلك وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين بها. 

وزارة الأوقاف العاملين تسكين حركة الترقيات الترقيات الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

دائرة الخطر.. روشتة حماية الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة من «أوميكرون»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة