أوقاف الأقصر: ترقية وتسكين 590 موظفًا ومحو الجزاءات لـ592 آخرين

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن انتهاء الوزارة من اعتماد حركة الترقيات لعام 2021/ 2022 لبعض العاملين بالمديرية، الذين تنطبق عليهم شروط الترقي لوظائف مقيمى الشعائر والمؤذنين والعمال وفنى التحفيظ والبالغ عددهم 590 موظفا، وفق القواعد المتبعة.

وأوضح «عبدالدايم»، أنه تم الانتهاء من اعتماد محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، لعدد 592 موظفا وفق القواعد المتبعة، وعلى مديري الإدارات التابعة للمديرية سرعة التنسيق مع ديوان المديرية، لإنهاء حركة الترقيات للعاملين بالإدارات كل فيما يخصه.

جاء ذلك وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين بها.