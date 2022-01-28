الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

مستشفي
مستشفي

أصيب 3 أطفال أشقاء، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية بمركز بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الدوية، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "سلمي.م.ك" 10 سنوات، و"عمر" 11 سنوات، و"على" 6 سنوات.

وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

مصابين بني سويف تسمم غذائي سيارة إسعاف مستشفى بني سويف وجبه غذائية مركز بنى سويف

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