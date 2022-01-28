الونش وحمدى فتحى يشاركان فى تدريبات منتخب مصر استعدادًا للمغرب

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندي التي وصلها مساء أمس استعدادًا لملاقاة المنتخب المغربي في الرابعة عصر الأحد المقبل (الخامسة في القاهرة) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية.

شهد المران انضمام محمود حمدي "الونش" للتدريبات الجماعية، فيما شارك حمدي فتحي في جزء منها، ولم يعق الجرح الذي أصاب محمد شريف خلال المباراة السابقة في شفته السفلى واستلزم علاجه "غرزتين" من المشاركة في التدريب كاملًا، بينما بدأ محمد الشناوي برنامجه العلاجي.