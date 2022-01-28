الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: استئناف محادثات الاتفاق النووى فى فيينا الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن استئناف المحادثات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، الأسبوع المقبل.
وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "ستأخذ الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) استراحة. وسيعود المشاركون لعواصمهم من أجل المشاورات مع حكوماتهم. ثم ستُستأنف المحادثات الأسبوع المقبل".
وأضاف البيان: "سيواصل المشاركون المناقشات بشأن أفق عودة محتملة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وكيفية ضمان التطبيق الكامل والفعال للاتفاق من جانب جميع الأطراف".

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وائل لطفي

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