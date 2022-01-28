إيطاليا: وصول 98 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أن عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الصقلية، تستمر دون توقف، مشيرة إلى أنه بعد الـ 112 مهاجرًا الذين وصلوا إلى الجزيرة، الليلة الماضية، من خلال ثلاث عمليات رسوّ مختلفة، وصل 98 آخرون إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن رجال هيئة حماية الموانئ اعترضوا المهاجرين على بعد حوالي 29 ميلاً بحريًا عن الجزيرة.

وأضافت أنه بعد إجراء أول فرز صحي لهم على رصيف "فافالورو"، تم ترتيب نقل المجموعة بأكملها إلى النقطة الساخنة في منطقة "إمبرياكولا".