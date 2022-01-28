البحرين تدين قصفًا صاروخيًا استهدف مطار بغداد

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، في عمل إرهابي ينتهك سيادة العراق ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء البحرين - تضامن مملكة البحرين مع العراق ودعمها لكل ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار العراق.

جدير بالذكر أن العراق أعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بستة صواريخ، مبينًا أن "الصواريخ سقطت في أحد المدارج وأصابت طائرتين".