شيخ الهاشمية يشارك في مولد زين العابدين.. ويبعث رسائل لجموع الصوفية (صور)

شارك اليوم الجمعة، الدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية وأمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري في احتفالات الطرق الصوفية بمولد سيدي على زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، حيث أدى صلاة الجمعة، برفقة عدد من علماء وشيوخ الطرق الصوفية.

وتقيم الطريقة الهاشمية إحتفالية غداَ السبت بمناسبة الليلة الختامية لذكرى ميلاد الإمام علي زين العابدين، وذلك بساحتها العامرة بميدان السيدة زينب، حيث يشارك العلماء والمحبين في هذه الذكرى ويلقون عدد من الكلمات على مسامع المحبين والمريدين الذين سيشاركوا في الاحتفال.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، إن الاحتفال بمولد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، عاده صوفية مباركة، حيث يتم في ذكرى المولد تذكر آل بيت النبي رضوان الله عليهم آجمعين ورحلتهم المباركة من العراق ثم إلى دمشق ثم إلى مصر، واستقبال أهل مصر لهم بالإنشاد والفرح، فهذه الذكرى يتم إحياءها في كل مولد لأحد رموز آل البيت مثل ذكرى مولد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة وسيدنا الإمام الحسين.

ووجه "شيخ الهاشمية" عدة رسائل لجموع الطرق الصوفية، طالب فيه بضرورة أن يتخلق مريدي وأتباع الصوفية في مصر بالأخلاق الكريمة، وأنا يتعلموا من الدروس والعبر والوصايا التي تركها لنا آل البيت الكرام، هذه الوصايا التي تعلمنا محبة الجميع ومساعدة الجميع وتقديم الخير لكل الناس، ومساعدة المحتاجين ونجدة الملهوفين وغير ذلك من الأمور الحميدة التي يجب أن يتخلق بها مريدي وأحباب الصوفية.

وأوضح “أبوهاشم” أن الطرق الصوفية تحي ذكرى الصالحين بنوع من المحبة والفرح والسعادة لأن هذه المناسبات، تجمع المريدين على محبة آل بيت النبي رضوان الله عليهم آجمعين.