الاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية يبحثان قضايا الطاقة والبيئة والمناخ

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن أن الاجتماع الرابع للفريق المختص بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا المعني بالطاقة والبيئة والمناخ، انعقد قبل ساعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما أتاح فرصة لتبادل آراء متعمق بشأن السياسات ذات الصلة، وكذلك احتمالات زيادة تحسين التعاون الثنائي في المجالات التي غطاها الفريق العامل.



وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن مجموعة العمل أُنشئت لأول مرة في عام 2018 بموجب الاتفاقية الإطارية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا، ويشكل منتدى لتعميق الحوار حول قضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ في سياق التحول إلى الطاقة النظيفة والانتعاش الأخضر.



وأضاف البيان أنه تم استخلاص المعلومات من كلا الجانبين عن استراتيجياتهما المحلية، حيث قدم الاتحاد الأوروبي آخر التطورات التي أحرزها في تنفيذ بنود الصفقة الأوروبية الخضراء، وأبلغت جمهورية كوريا عن اتفاقها الأخضر الجديد وطموحها المناخي الذي تم تحديثه مؤخرًا.



وفي هذا السياق، استكشف الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا إمكانية تعميق تعاونهما بشأن القضايا التي ستكون حاسمة لتسريع الانتقال إلى اقتصادات محايدة مناخياً وصديقة للتنوع البيولوجي ودائرية وفعالة من حيث الموارد بحلول عام 2050.

وتابع: أن المناقشات ركزت حول كيفية زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والحاجة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة من خلال أسواق الطاقة المتجددة الشفافة والمنافسة المفتوحة والقائمة على القواعد، كما تم تسليط الضوء على دور الهيدروجين في انتقال الطاقة من قبل الجانبين، وتم استكشاف مجالات التعاون، كما كانت المناقشة حول كيفية ضمان انتقال عادل ومنصف، لا سيما بالنظر إلى التزامات كلا الجانبين بشأن التخلص التدريجي من الفحم، على جدول أعمال مجموعة العمل.



إلى جانب ذلك، اتفق الطرفان على التعاون في قضايا التنوع البيولوجي، وفيما يتعلق بالقضايا متعددة الأطراف، اتفق الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا على العمل معًا بشكل ملحوظ في إطار حوار كفاءة استخدام الموارد لمجموعة العشرين وخطة عمل للتخلص من القمامة البحرية وخريطة طريق التمويل المستدام، نحو إطار عمل عالمي طموح وواقعي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 وعند إطلاق المفاوضات من أجل اتفاقية عالمية ملزمة بشأن التلوث البلاستيكي في جمعية الأمم المتحدة للبيئة. كما اتفق الطرفان على مواصلة تعاونهما الجيد في ظل التحالف العالمي للاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الموارد، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ، أكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا، عزمهما القوي على زيادة تعميق التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، وتبادلا وجهات النظر حول أهدافهما المحدثة مؤخرًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 والسياسات اللازمة لتحقيقها، وناقشا نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، كوب 26، وتعاونهما في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر لتقديم أعلى طموح ممكن ووضع العالم على المسار الصحيح للحفاظ على المستوى العالمي للاحترار أقل من 1.5 درجة مئوية.

في هذا الصدد، ناقش الجانبان بشكل خاص مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والتقنية للطموحات المناخية المعززة، كما أبلغا عن جهودهما المحلية للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة والجهود المستمرة لتعزيز الطموح بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس ومتطلبات أحدث علوم المناخ.