وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت

يترأس وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، وفد بلاده المشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه الكويت، بعد غد الأحد.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان اليوم الجمعة- أنه سيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلاً عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية.

وأضافت أن الاجتماع سيكون مناسبة يجري خلالها وزير الخارجية لقاءات مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية، وعدد من المسئولين الكويتيين بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تجسيدًا للرغبة المشتركة في الارتقاء بهذا التعاون إلى أفضل مراتبه.