الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربى: قصف مطار بغداد تهديد لاستقرار العراق ومقدرات شعبه

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي استهداف الجناح المدني لمطار بغداد بقصف صاروخي، حيث سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني، ما أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات.
وحذر البرلمان العربي- في بيان صحفي اليوم- من خطورة هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية للعراق، كونه يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة العراقية ويقوض فرص عودة الأمن والاستقرار بها، مشددًا على أن استهداف مطار بغداد هو مؤشر خطير ينم عن تصاعد العمليات الإرهابية، بما يضر بحركة الطيران والمسافرين ويعرض حياة المدنيين والأبرياء للخطر، ويمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه.
ودعا البرلمان العربي الأطراف العراقية إلى التضامن والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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