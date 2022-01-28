الأوقاف تمنع إمام من صعود المنبر: «أساء استخدام مواقع التواصل»

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، وقف الشيخ “م. إبراهيم” إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف مطروح والمرفوعة من القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

والمسجد يقع فى إدارة غرب مطروح بجوار الإدارة من الجهة القبلية.

وكان الإمام نشر بثًا مباشرًا، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقب أذان العشاء الأربعاء الماضي، يستعرض فيه خلاء المسجد من المصلين في حين يوجدون في المقاهي يتابعون مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتداول عدد من الصفحات والفضائيات مقطع الفيديو للإمام بعد نشره.