أحدث عروض أزياء دار «فندي» بأسبوع الموضة في باريس (صور)

عرضت «فندي» على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار ملابس السهرة الدرامية من مشدات الصدر، واللفائف غير المتماثلة المنتفخة، وأغطية الرأس الصغيرة البنفسجي، حيث قدمت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة التي يقودها الآن المصمم البريطاني كيم جونز، عرضًا جريئًا لمجد السجادة الحمراء من خلال موكب إمبراطوري لملابس السهرة ذات الدراما العالية في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.

وترددت الصورة الظلية النحيفة ذات الأكتاف القوية للكأس الذهبية الشهيرة لجوائز الأوسكار في مجموعة مع مشاهدها على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار وشاهد الحضور مشدات بوستير وربطات بوستير عنق صغيرة أرجوانية فاتيكان تحافظ على التوتر الدرامي يغلي.

وتم قص التنانير الطويلة جدًا لتتجمع بشكل مهيب حيث توقف مرتديها مؤقتًا لمصابيح الفلاش، مما يعكس الضوء لأعلى من طيات الساتان.

أبرز أزياء مجموعة «فندي» كان ثوب القفطان الفضفاض من الحرير الأزرق غير اللامع مزينًا بخطوط من الترتر الأسود النفاث كلمسة نهائية وتحدث جونز الذي يقسم وقته بين منزله في لندن ومقر دار فندي في روما عن استلهامه من الأناقة المتقنة لدار فندي.



ومن المقرر أن يختتم أسبوع الهوت كوتور مساء الجمعة بعرض تذكاري تكريما لبيير كاردان، الذي توفي في ديسمبر 2020 عن عمر يناهز 98. وتقول دار الأزياء أن ابن شقيق المصمم الراحل رودريجو باسيليكاتي كاردين، الذي عمل جنبًا إلى جنب مع عمه لمدة 30 عامًا سيحضر؛ ومن المتوقع أن يتضمن العرض قطعًا صممها الراحل كاردان، جنبًا إلى جنب التصاميم الحديثة.

كما أعلن أسبوع الموضة في لندن عن جدول لـ 37 عرضًا مباشرًا على المنصة لدوره في دائرة الضوء على الموضة الشهر المقبل مع عودة الصناعة بحذر نحو العروض التقديمية المادية، مما يعكس إجماعًا على أن الإصدارات الرقمية فشلت في جذب انتباه الجماهير تمامًا، على الرغم من مزاياها البيئية والاقتصادية.



وستعود مولي جودارد ، التي أحببت ريهانا فساتينها الفخمة من التول وسجلت دور البطولة على الشاشة في فيلم Killing Eve، إلى منصة العرض، بينما ستنظم العلامة المستقلة 16 أرلينغتون عرضًا تكريمًا لمؤسستها المشاركة فيديريكا كافيناتي، التي توفيت في نوفمبر عن عمر يناهز 28.