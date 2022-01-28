عقب وفاة ابنها.. من هي الفنانة شريفة ماهر؟

تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر قائمة الأكثر تداولًا في الأشهر الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار رواية اختلافها مع أبنائها، إذ تعاطف معها رواد السوشيال ميديا بعد تصريحاتها بطردها من منزلها بعد استيلاء نجلها على أموالها، حيث استغل أبنائها أزمة عدم رؤيتها الجيدة وأجبروها على التنازل عن عقود والإمضاء على أوراق لا تعلم ماهيتها، ليرجع اسمها في التردد عقب وفاة أحد أبنائها.

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر.

-ولدت في حي حلوان بمدينة القاهرة في عام 1932.

- تخرجت في إحدى المدارس الفرنسية

-اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وعملت معه بعقد لمدة 3 سنوات في السينما وكان تلك العقد بوابتها الكبيرة لعالم الفن.

-ومن أبرز أعمالها فيلم كرامة زوجتي، والمصير، وأعز الحبايب، وارحم دموعي، وظلموني الحبايب، والمقدر المكتوب، والفرن.

-عاشت طفولة صعبة وقاسية، إذ أصر والدها على تزويجها وهي مازالت في سن الخامسة عشر من عمرهاعلى عكس رغبتها.

-تركت زوجها الأول قبل قرارها دخول عالم الفن، إلا أن والدها أصر مرة أخرى على تزويجها لشخص يكبرها في العمر بما لا يقل عن 10 سنوات، ولكن انتهت تلك الزيجةأيضًا بالانفصال.

-كانت زيجاتها الثالثة من بطل الإسكواش المصري عبدالواحد عبدالعزيز، وسافرت معه إلى السويد حيث استقرت هناك لمدة طويلة ابتعدت فيها عن الفن.

-بدأت شريفة مشوارها الفني من خلال الإذاعة، إذ قامت بتسجيل أغنية للملحن أحمد عبدالقادر، وعقب ذلك بدأت بالظهورفي بعض الأفلام كـ«كومبارس».

-قررت منذ بضعة سنوات الاعتزال والابتعاد عن الأضواء، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في فترة الستينيات،ولكنها عادت مرة أخرى للأضواء من خلال مشكلتها مع أبنائها.