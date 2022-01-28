لأول مرة.. «كتب نفسية للأصحاء» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

"كتب صحة نفسية للأصحاء لأول مرة".. كلمات جاءت على ألسنة عارضى دار نبراس بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فكانت مجموعة "الحياة الطيبة" الأكثر إقبالا بالمعرض في دورته الـ٥٣.

وقال محمد رشدي مدير النشر والتوزيع بدار نبراس لـ"الدستور" إنهم ينشرون فكرة لأول مرة بالعالم العربي و داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لاهتمامهم بتبسيط العلوم للأشخاص غير المتخصصين بعلم النفس، بالتزامن مع علم النفس الايجابي آخر موجات علم النفس.

ويهتم علم النفس الإيجابي بالأصحاء ولذلك لجوءا لعمل سلسلة باسم الحياة الطيبة التي تتناول السعادة من منظور علم النفس الاجتماعي وهدفه أن يعيش كل انسان حياة ممتعة وجميلة يشعر خلالها بالإنجاز والسعادة والراحة، وأن يكون قادرا على الشعور بالصمود النفسي والقوة النفسية لمواجهة التحديات.

وتابع: "عملنا سلسلة الحياة الطيبة التي تشمل كتاب الحياة الطيبة والصمود النفسي ازاى الشخص يملك قوة شخصية القوة الانسانية ازاى يستخدم ما بداخله ومكامن قواه طرق استخدامها ، مركزية المعني ازاي يعيش لهدف ومعني وغاية للحياه والانجاز والتفكير الايجابي والتفائلي والاستبصار"، وتشمل مجموعة الحياة الطيبة العديد من الأجزاء التي عن طريقها يبسط للقاريء العادى العلوم وتعطيها له باسلوب سلس، وبها ٨٠ عملية يستطيع تطبيقها، وعلق: "فبقى في متناول أي حد انه يستفيد من ذلك العلم العظيم".

وتعتبر أول سلسلة عربية مكتوبة باللغة العربية، حيث أن علم النفس يمتاز بالحداثة، وجاءت الفكرة بشكل بسيط، كما أكد أنه يقبل على شراء تلك النوعية من الكتب الشباب وبعض المهتمي بعلم النفس كونها تفيد العديد من الأشخاص، وتتميز المجموعة باسعارها البسيطة لنشر الثقافة عند الاشخاص بتقديم العروض والخصومات.

وأضاف أنه يجب على الجميع القراءة وتثقيف الذات، بالتزامن مع انتشار كتب تصلح للجميع، كما أن علم النفس الايجابي يشكل أهمية قصوى، وتقدم المجموعة أيضا طرق تربية الطفل لحديثي الانجاب على طريقة علم النفس الاجتماعي.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».