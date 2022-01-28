الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المترجم كين جونغ دو: معرض الكتاب أثبت أن مصر منارة ثقافية

محرر الدستور مع الدكتور
محرر الدستور مع الدكتور كيم جونغ دو

يشارك الدكتور كيم جونغ دو في معرض الكتاب بترجمته  لكتاب المروحة الورقية الجميلة للدكتورة لي غيل يو، والكتاب صدر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع.

قال الدكتور كيم جونغ دو الدكتور بجامعة غانشون بكوريا الجنوبية عن ترجمته للكتاب: العنوان يأتي منذ أن كنا صغارا ونقوم بعمل مراوح من الورق ولكن الكتاب يركز على الوصايا العشر للخدمة العامة والتمسك بخدمة الآخرين.

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وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “قبل أن أسافر لأم درمان لأحصل على الدكتوراة دخلت للقاهرة لكي احصل علي الكتب وبالتالي زرت معرض الكتاب في القاهرة، وحين زرت المعرض حصلت على الكثير من المعلومات عن دراستي في هذه الفترة وبعد مرور عشر سنوات زرت معرض القاهرة مرة اخري واريد القول ان الحجم اصبح اكبر والتسهيلات افضل وكل شي افضل من الماضي وربما يكون هذا المعرض احسن من معرض فرانكفورت ولكن لا بد ان تتضافر الجهود لجعل المعرض في هذا المستوى، وأحب أن اري شركات كورية وغيرها تشارك في هذا المعرض ولكنهم ارسلوا كتب فقط لتباع هنا ولكن ليس لهم تواجد”.
وتابع: "عندما ارجع لكوريا بعد عشرة ايام ساقول هذا وانا اعتبر هذا المعرض منارة معرفية لذلك اعجبني بشكل كبير روايات الزوار وكل يحمل كيس فيه كتب وهذا رايي.

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وفي الاخير وطبقا لما لاحظته فان المصريين يقرأون أكثر من الكوريين كل شخص يمسك بكتب وهذا اسعدني جدا، كلهم قراء متميزون".

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

كيم يونغ دو كتاب المروحة الورقية الجميلة معرض الكتاب دار صفصافة للنشر والتوزيع صدر حديثا

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