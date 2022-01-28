الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طفل غرق فى ترعة القهوجى بكفر الشيخ

جثة
جثة

تمكن رجال الإنقاذ بالتعاون مع أهالي مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في مياه ترعة القهوجي، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بغرق الطفل عبدالمولى عبدالناصر، 12 سنة، مقيما بمدينة مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في ترعة القهوجي الواقعة بين حدود محافظتي الغربية وكفر الشيخ، عند هرول اتجاه قطة كان يمسك بها، فنزل الترع وتعرض للغرق، فوجه قوات الإنقاذ للبحث عن جثمان الطفل مع الأهالي، وتم استخراج الجثمان، ونقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام عبر سيارة إسعاف.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفل من قبل الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام، تبين أن سبب الوفاة «إسفيكسيا الغرق»، تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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وائل لطفي

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