الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف سلامة: مشغول في تصوير «فاتن أمل حربي» لرمضان 2022

شريف سلامه
شريف سلامه

أعلن الفنان شريف سلامة انشغاله في تصوير أحداث مسلسله الجديد «فاتن أمل حربي» مع النجمة نيللي كريم، لعرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

وأشار «شريف» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه يصور بشكل يومي عدد ساعات طويلة، للانتهاء قبل انطلاق شهر رمضان المقبل.

وعن التعاون مع نيللي كريم قال: «التعاون معها مميز للغاية فهي ممثلة ذات طريقة تمثيل عبقرية والعمل معها يشكل راحة نفسية لأي فنان، وأنا سعيد بالتجربة ككل وبكامل فريق العمل المشارك في المسلسل».

«فاتن أمل حربي» يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.

رانيا الملاح محمد جمعه عمرو سعد محمود ياسين مسلسل نصيبي وقسمتك نصيبي وقسمتك آية فنانين نيللي كريم نيللي عمرو محمود ياسين شريف سلامة الجدى تصوير مسلسل أحمد حاتم مونتاج محمد ثروت

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