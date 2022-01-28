أمن بنى سويف يبحث عن سر سقوط مسن من أعلى عقار

تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة في واقعة مصرع مسن إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة بني سويف، اليوم الجمعة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بمصرع "يسري.م.ع" 68 عامًا، إثر سقوطه من أعلى عقار بشارع الدهشوري بمدينة بني سويف.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وسماع أقوال شهود العيان.