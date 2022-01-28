الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 5 مصابين باختناق بسبب موقد التدفئة بالشرقية

إسعاف
إسعاف

استعلمت النيابة العامة في الشرقية عن حالة خمسة مصابين من أسرة واحدة باختناق إثر استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة.

تلقى اللواء مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول كل من "ميخائيل ف م" 45 عامًا وزوجته " داليا. س " 40 عامًا وأطفالهم " مريم " 17 عامًا و"مارينا " 15 عامًا و"مدنة" 12 عامًا، مقيمين بقرية الهوابر مركز ديرب نجم، مصابين بحالات اختناق.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية إلى أن أفراد الأسرة  شعروا ببرودة شديدة فتم إشعال موقد التدفئة وإغلاق نوافذ وأبواب الحجرة،  فاحترق الأكسجين وانبعث غاز ثاني أكسيد الكربون من الموقد فاستنشقوه جميعًا وأن القدر أنقذهم من الموت بأعجوبة، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى إصابتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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عود على بدء

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