الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس السائق المتهم بدهس صيدلانية فى شبرا الخيمة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بنيابة شبرا الخيمة، بحبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بدهس مفتشة صيدليات بإدارة غرب شبرا الخيمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، مع الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لأخذ أقوالها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث.

كان حادث مروع قد وقع بأحد شوارع شبرا الخيمة، حيث نتجت عنه إصابة الدكتورة «نجوى أحمد محمد صالح» 41 عامًا،  مفتشة صيدليات بإدارة غرب شبرا الخيمة، وذلك أثناء عودتها من عملها ووقوفها على الرصيف.

ذكر شهود عيان أنه أثناء وقوف الضحية على الرصيف كانت هناك سيارة ميكروباص تحاول المرور بطريقة مسرعة من إحدى السيارات الملاكي التي كانت تسير بالطريق وتهور قائد السيارة بسبب سرعته المفرطة أدى إلى فقدانه التحكم على عجلة القيادة لينحرف عن طريقه ويصعد فوق الرصيف الذي كانت تقف عليه الصيدلانية المجني عليها لتدهسها وتلحق بها إصابات خطيرة.

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عود على بدء

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