الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب شركة زور خطابات للحصول على قروض بنكية بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر حجز صاحب شركة ٢٤ ساعة على ذمة التحريات  في واقعة تزوير خطابات للحصول على قروض من البنوك بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للمقاولات العمومية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول  بالتقدم لمسئولى أحد البنوك فى غضون عام 2015 بـ (4) خطابات "مزورة" منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية تفيد تعاقده مع تلك الجهة للقيام بأعمال مقاولات لصالح شركته "على خلاف الحقيقة"، وتمكن بموجب ذلك من الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المشار إليه، وقام بسداد مبلغ مالى من قيمة تلك التسهيلات وادعى تعثره فى سداد باقى المديونية واستولى على باقى المبلغ لنفسه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

عود على بدء

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