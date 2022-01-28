الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقى: توصلنا لخيوط مهمة عن مستهدفى مطار بغداد

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، التوصل إلى خيوط مهمة عن مستهدفي مطار بغداد الدولي.
وقال اللواء يحيى رسول في تصريحات لقناة السومرية نيوز إن الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي انطلقت من منطقة أبوغريب قرب أحد المنازل، حيث تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه المطار، مبينًا أن الصواريخ سقطت في أحد المدارج وأصابت طائرتين.
 

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت المكان، وعثرت على ثلاثة صواريخ كانت معدة للإطلاق ضمن مجموعة مكونة من 9 صواريخ تم إطلاق 6 منها فقط، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تقوم بملاحقة منفذي هذه العمليات الإرهابية من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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