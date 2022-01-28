الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل وزوجته بالاختناق في البحيرة

جثة
جثة

لقي مزارع وزوجته مصرعهما، إثر استنشاقهم غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، داخل المنزل بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى كفر الدوار العام يفيد باستقبال جثة كل من :"علي عبد الحليم، 48 سنة ويعمل مزارع، وزوجته حنان فتحي محمد علي، 45 سنة"، مصابين باختتاق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية.

وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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