تشييع جثمان نجل مدرب حراس مرمى «بلدية المحلة».. وحبس المتهمين بقتله

شيع المئات من أهالي وشباب مدينة المحلة الكبرى في موكب جنائزي مهيب، بمشاركة لاعبي فريق نادي بلدية المحلة الكبرى وأندية المدينة، جثمان الشاب جابر نجل عاطف خضر مدرب حراس مرمى نادي بلدية المحلة الكبرى، والذي راح ضحية دفاعه عن صديقه أثناء محاولة 4 أشخاص سرقة هاتف صديقه المحمول، بشارع الصياد المتفرع من شارع شكري القوتلي بأول المحلة، في وجود أصدقاء وأقارب المجني عليهوتم دفنه بمدافن الأسرة بالمحلة الكبري.

وتمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على 4 متهمين في واقعة قتل الشاب جابر عاطف خضر، نجل مدرب حراس نادي بلدية المحلة، وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة، وقررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم آول المحلة بسقوط شاب مدرجا في دمائه بشارع شكري القوتلي التابع لدائرة قسم أول المحلة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب يدعي جابر عاطف خضر، يبلغ من العمر 16 عاما، إثر مشادة نشبت بينه وبين بلطجية يستقلون دراجه نارية بشارع الصياد بمنطقة شكري القوتلي.

وتبين حسب شهود عيان، أن 4 أشخاص تعرضوا المجني عليه هو وزميله بقصد السطو عليهم وسرقه متعلقاتهم الشخصية ونشبت مشاجرة بينهم، وأثناء قيام أحد أصدقاء المجني عليه، بإحضار زجاجة، وكسرها للدفاع عن نفسه، حاول المجني عليه، منع صديقه بكل قوة، خشية أن يصيب أحد منهم بأذي، فسقطت الزجاجة، من يد صديقه، وتسببت في قطع شريان المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.



وتمكنت فرق البحث من تحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وتمكنت من ضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة، والتي بدورها كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.