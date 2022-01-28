افتتاح قاعة مازار للفنون المعاصرة على هامش فعاليات منتدى فنون شباب العالم

افتتح الفنانون المشاركين في منتدى فنون شباب العالم، والذى تستضيفه مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير الحالى، بالممشى السياحى لمنطقة الداو، في افتتاح قاعة "مازار للفنون المعاصرة"، على هامس فعاليات المنتدى، والتي تعتبر أول قاعة للفنون المعاصرة في مصر متخصصه في هذا النوع من الفنون.

وتنظم قاعة "مازار للفنون المعاصرة"، للمعارض والورش الدولية للفنون المعاصرة والديجيتال أرت في الموسم الحالي والقادم، لفنانين من دول العالم لتصبح هذة القاعة مقرا رئيسيًا في مصر للإبداع والأبتكار في فنون ما بعد الحداثة.

حضر الافتتاح زوار الممشي السياحي بمنطقه الداو للفنون بالغردقة، وضمت القاعة أعمالًا للفنانين أحمد عبد الكريم وإسلام عبد الله جناح ممثلي مصر في بينالي فينسيا، وأيضًا أعمالًا للفنان أحمد بركات ومحمد حسن والفنان لوكا رادوفيكيش من مونتينيغرو والفنانة الألمانية شارلوت بورن، ومن مقتنيات أوستراكا عملًا للفنان الكبير رضا عبد السلام باسم العمارة الحديثة، كما تشرفت القاعة في أول يوم لها بعرض عملًا من أعمال الفنانين عظماء الفنون المعاصرة في مصر الفنان الراحل الأستاذ الدكتور فاروق وهبه تكريمًا له ولتاريخه الكبير.

كان قد نظم منتدى فنون شباب العالم، احتفالية فنية بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة المصرية الـ70، وذلك في الممشى السياحى لمنطقة الداو بالغردقة، بمشاركة الفنانين المشاركين بالمنتدى، حيث شارك الفنانين المشاركين في المنتدى فى رسم وتشكيل جدارية "تحيا مصر"، احتفالًا بعيد الشرطة، وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 التي وقعت أحداثها في قسم البستان بمدينة الإسماعيلية، وجسدت بطولاتها ملحمة كفاح الشرطة المصرية في مواجهة الاستعمار.

وقال الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم المنتدى، إن الاحتفالية الفنية التي أقيمت اليوم بمناسبة عيد الشرطة الـ 70، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى فنون شباب العالم بالغردقة والذى يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات الشباب تحت أربعين عامًا في مختلف أنواع الفنون التشكيلية والموسيقية والثقافية.

أضاف، "حميدة" أن الملتقى يضم ضمن فعالياته، مهرجانًا للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، وورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة والغردقة، بالإضافة إلى أكبر ورشة فنون تشكيلية لـ 50 فنانًا تشكيليا ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم، على أن يُقام حفل ختام للمنتدى بتنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التي نفذت فى الورش طوال فترة المهرجان مع تكريم ضيوف المنتدي من كبار الفنانين حول العالم، بحضور قيادات محافظة البحر الأحمر وضيوف الشرف.